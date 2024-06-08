الملك يتلقى برقيات بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي الخامس والعشرين من قادة دول شقيقة وصديقة.



وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني، بهذه المناسبة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية، وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

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وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبات الوطنية.