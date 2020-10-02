الملك يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

الوكيل الإخباري - تمنى جلالة الملك عبدالله الثاني الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

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يأتي ذلك بعد الاعلان عن اصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.



وقال الملك عبر تويتر: نتمنى الشفاء العاجل والتام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا".



وأضاف"الأردن حريص على مواصلة العمل مع أمريكا والشركاء الآخرين لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته حول العالم".





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