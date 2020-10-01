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الخميس، 01-10-2020 09:53 ص

الملك يتوجه إلى الكويت للتعزية بوفاة الشيخ صباح الأحمد

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الوكيل الإخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن اليوم الخميس، متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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ويضم الوفد المرافق لجلالته، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

 

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائباً لجلالة الملك. 


 




 

 


 

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