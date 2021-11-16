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الثلاثاء، 16-11-2021 05:43 م

الملك يثني على دور العودات خلال رئاسته لمجلس النواب

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الوكيل الاخباري - أثنى جلالة الملك عبدالله الثاني، على دور النائب عبدالمنعم العودات، خلال رئاسته لمجلس النواب، وعلى الجهود التي بذلها وزملاؤه طيلة فترة انعقاد الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.

وخلال لقاء جلالته، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، بالنائب العودات، لفت جلالة الملك إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي الملقى على عاتق مجلس النواب، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتأديته.

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