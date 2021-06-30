الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

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الأربعاء، 30-06-2021 02:58 م

خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني

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الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس


الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان.

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وعقد جلالته اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عباس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.


وأكد جلالته موقف الأردن الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، لافتا إلى أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وقال جلالته إنه على الاحتلال وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

واكد الرئيس عباس استمرار التنسيق الاخوي بين فلسطين والأردن بما يخدم المصالح وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".


وتلا ذلك اجتماع موسع، انضم إليه وفدا البلدين، حيث حضر عن الجانب الأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني، وعدد من مستشاري جلالة الملك.


وعن الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

 





 




 

 


 

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