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الأربعاء، 05-06-2024 03:38 م

الملك يجري اتصالا مع ولي العهد الكويتي مهنئا بتوليه منصبه

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الوكيل الاخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.
وهنأ جلالته خلال الاتصال الشيخ صباح بتعيينه، وليا للعهد، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون في شتى الميادين.

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وتمنى جلالة الملك لسمو ولي العهد الكويتي التوفيق في خدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

 




 

 


 

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