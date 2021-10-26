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الثلاثاء، 26-10-2021 02:01 م

الملك يجري مباحثات مع الرئيس البولندي

ملك


الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى بولندا في محطته الثانية خلال جولته الأوروبية التي بدأها الاثنين.

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وكان الرئيس البولندي أندجي دودا، في مقدمة مستقبلي جلالة الملك، حيث أقيمت لجلالة الملك لدى وصوله القصر الرئاسي مراسم استقبال رسمية.


وأجرى الملك مباحثات مع الرئيس البولندي أندجي دودا في القصر الرئاسي.


وعلى هامش الزيارة، وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره البولندي، اتفاقية برنامج التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا في مجال الثقافة والعلوم والتعليم للأعوام 2021-2024 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي خارجية البلدين.


ويتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


وأجرى الملك، خلال زيارته إلى النمسا التي بدأت الاثنين، مباحثات مع رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تناولت علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.


وحضر جلالته تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية "كوبرا"، واطلع على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأحدث التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في العمليات الخاصة.


والأربعاء، يجري الملك مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.


وتبدأ زيارة جلالته إلى المملكة المتحدة من الخميس إلى الاثنين المقبل، حيث يجري اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين، واجتماعات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورؤساء وأعضاء لجان بالبرلمان البريطاني، ويجري لقاء مع أعضاء مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ولقاء مع عدد من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.


يلي ذلك المشاركة في مؤتمر قمة المناخ (26 COP) في غلاسكو، بأسكتلندا، حيث تهدف الجولة الملكية إلى تعزيز آليات التعاون مع النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا.


 




 

 


 

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