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الأربعاء، 27-10-2021 08:01 ص

الملك يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية اليوم الاربعاء

الملك 3


الوكيل الإخباري - يزور جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، ألمانيا، ضمن جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا والمملكة المتحدة.

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ومن المقرر أن يلتقي جلالته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويجري معها مباحثات تتناول المستجدات الإقليمية والدولية.


ويتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأجرى الملك، خلال زيارته إلى النمسا التي بدأت الاثنين، مباحثات مع رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تناولت علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.


وحضر جلالته تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية "كوبرا"، واطلع على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأحدث التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في العمليات الخاصة.


وعقد الملك، في العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، ركزت على آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.


وتناولت المباحثات سبل تمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية.


وعقب المباحثات، زار جلالة الملك نصب الجندي المجهول في العاصمة البولندية وارسو، ووضع إكليلاً من الزهور.


وتبدأ زيارة جلالته إلى المملكة المتحدة من الخميس إلى الاثنين المقبل، حيث يجري اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين، واجتماعات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورؤساء وأعضاء لجان بالبرلمان البريطاني، ويجري لقاء مع أعضاء مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ولقاء مع عدد من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.


يلي ذلك المشاركة في مؤتمر قمة المناخ (26 COP) في غلاسكو، بأسكتلندا، حيث تهدف الجولة الملكية إلى تعزيز آليات التعاون مع النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا.


 




 

 


 

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