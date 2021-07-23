الملك يحدد نهج الأردن في التعاطي مع حكومة الاحتلال .. تفاصيل

الوكيل الإخباري -

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قال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة الملكية لواسنطن وفي رده على مداخلات للإعلاميين الأردنيين حول القضية الفلسطينية، إن هناك تفاهما مشتركا حول ضرورة التمسك بحل الدولتين وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبينكما أشار جلالته إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية ولجهة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)العوامل التي تحكم علاقة الأردن مع إسرائيلوفي إجابة على سؤال عن علاقة الأردن مع إسرائيل، أكد جلالته أن علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين وإجراءاتها بالنسبة للقدس الشريف، إضافة إلى التزامها بحل الدولتين هي أهم العوامل التي تحكم نهج الأردن في التعاطي مع الحكومة الإسرائيليةوأكد جلالة الملك أن الحفاظ على مصالح الأردن العليا هو دائما الغاية والهدفوحذر جلالته أن الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة، مضيفا أن الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه