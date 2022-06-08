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الأربعاء، 08-06-2022 10:32 م

الملك يحضر احتفال عشرينية مؤسسة ومركز الحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، المصنف في المرتبة السادسة عالميا، كمركز متخصص في علاج السرطان.

وشاهد جلالة الملك والحضور عرضا مرئيا سلّط الضوء على مسيرة المركز خلال العقدين الماضيين، إذ ارتقى إلى مستوى عالمي، بتوفير أحدث التقنيات العلاجية للمرضى، والتوسّع في مجال البحث العلمي والتدريب.

وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في كلمة لها، عن تقديرها لدعم جلالة الملك المتواصل للمؤسسة والمركز، وقالت “بفضلكم سيدي تمكّنا من احتضان كل مرضانا، وجَهِدنا لنصل بهم إلى برّ الأمان”.

وأكدت سموها، خلال الاحتفال الذي حضره سمو الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، أن المركز أصبح مفخرة في العالم العربي، وسيبقى يجسد، بهذا الدعم الملكي، قصة إنسانية أردنية ويعطي الأمل والأمان للمرضى.

ولفتت سموها إلى أن المركز حرص، ومنذ تأسيسه، على مواكبة أحدث التطورات العلميّة والعالمية في علاج وأبحاث السرطان، ووفر العلاج لنحو 65 ألف مريض سرطان على مدى عشرين عاما من جميع أنحاء العالم العربي.

وعبرت سموها، خلال الحفل الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن تقديرها للداعمين للمركز، الذين ساهموا في تقدمه وتمكينه من أداء رسالته السامية.

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