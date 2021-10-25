الملك يحضر تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية



الوكيل الاخباري - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية "كوبرا".



واطلع جلالته، خلال زيارته وحدة "كوبرا"، التابعة لوزارة الداخلية النمساوية، على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأحدث التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في العمليات الخاصة.



واستمع جلالة الملك إلى شرح عن شبكة أطلس لوحدات القوات الخاصة الأوروبية، التي تضم 38 وحدة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها كوبرا النمساوية.



ورافق جلالته، سمو الأمير علي بن الحسين.

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