الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 01:34 م

الملك يحيي نشامى القوات المسلحة عبر الأثير

هلا


الوكيل الإخباري - حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بمواقعهم كافة، بمناسبة الذكرى 66 لتعريب قيادة الجيش.

اضافة اعلان


وزار جلالة الملك إذاعة القوات المسلحة، إذ أعرب في مداخلة له عبر أثير الإذاعة عن فخره واعتزازه بذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي الباسل، واصفاً القرار الذي اتخذه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله بـ"الحكيم"، "الذي لا يزال يتردد صداه في قلوبنا وعقولنا".

 


وقدّم جلالة الملك التهاني إلى الشعب الأردني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه المناسبة، مؤكداً أن الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من حدوده.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
0e7bfc01-0e0e-46a7-ac6a-d4351fd89d38

اختيار الملك والملكة لتكريمهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

الملك 4

الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي جهة تهدد أمننا

1

الملك يشارك القوات الخاصة في تمرين ضربة الصقور - صور

فلوس

البنك المركزي يوضح حول مكرمة الـ100 دينار

1220211813349219637938

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على السفير العضايلة

الجيش

إحباط جميع عمليات التهريب في المنطقة العسكرية الشرقية خلال الفترة الماضية