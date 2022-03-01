الملك يحيي نشامى القوات المسلحة عبر الأثير

الوكيل الإخباري - حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بمواقعهم كافة، بمناسبة الذكرى 66 لتعريب قيادة الجيش.

اضافة اعلان



وزار جلالة الملك إذاعة القوات المسلحة، إذ أعرب في مداخلة له عبر أثير الإذاعة عن فخره واعتزازه بذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي الباسل، واصفاً القرار الذي اتخذه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله بـ"الحكيم"، "الذي لا يزال يتردد صداه في قلوبنا وعقولنا".



وقدّم جلالة الملك التهاني إلى الشعب الأردني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهذه المناسبة، مؤكداً أن الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من حدوده.





