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الأربعاء، 09-12-2020 06:11 م

الملك يدشن في إربد مشروع إسكان ضباط القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء في محافظة إربد، مشروع إسكان الضباط المتقاعدين والعاملين المستحقين للقروض من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية.
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وجال جلالة القائد الأعلى في مشروع الشقق السكنية الذي يحتوي على 148 شقة سكنية موزعة على 16 بناية بواقع 4 طوابق وطابق تسويه لكل بناية.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس عيسى إرشيد، حول مراحل تنفيذ المشروع والخدمات التي يقدمها للمستحقين، إضافة إلى الخطط المستقبلية التي تنفذها المديرية.

وأضاف إرشيد أن الخطط المستقبلية في المدى القريب ستشمل توزيع عدد من قطع الأراضي على الضباط المتقاعدين والعاملين العسكريين المستحقين للقرض السكني في بعض محافظات المملكة مع تجهيزها بجميع أعمال البنى التحتية.

وجاء تنفيذ المشروع بتوجيهات من جلالة الملك، خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين في تموز الماضي، والذي يهدف إلى تأمين العيش الكريم للمتقاعدين والعاملين العسكريين وذويهم والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، وبما ينعكس إيجاباً على واقعهم المعيشي انسجاماً مع استراتيجية القوات المسلحة التنموية في هذا المجال.

 




 

 


 

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