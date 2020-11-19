الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

لبنان: 16 وفاة و 1909 إصابات بفيروس كورونا

فرنسا تسجل 425 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مدير عام بيونتك: من الممكن بدء توزيع لقاح كورونا في كانون الأول

اليونان: تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الملك يدعم وحدة المغرب

اسبانيا تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بدء حظر التجول الشامل بالاردن

تعميم من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

الخميس، 19-11-2020 10:10 م

الملك يدعم وحدة المغرب

جلالة الملك عبدالله الثاني


الوكيل الاخباري - أجرى الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين، والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
اضافة اعلان

ويأتي الاتصال في سياق نهج التشاور والتنسيق المستمرين بين الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، حيال التطورات الإقليمية والقضايا العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعكس العلاقات الوطيدة التي تربط جلالتيهما، ويؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في الخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية.

وشدد على موقف المملكة الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب الشقيق، وجهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وهنأ الملك، نظيره الملك محمد السادس على نجاح هذه الخطوات في إعادة فتح معبر الكركرات باتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

من جهته، رحب الملك محمد السادس بقرار الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية، والتي ستقوم وزارتا الخارجية في البلدين الشقيقين بالتنسيق لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.

وعبر الملك محمد السادس عن شكره لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره لهذا القرار المهم، الذي يؤكد المواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الوحدة الترابية للمغرب الشقيق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202016203440530436464

بدء حظر التجول الشامل بالاردن

112020199385978920224

تعميم من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

11202017181514886811872

توضيح حول طلب وزير الصحة أسماء لتطعيمهم في لقاح كورونا

11202019123543707307377

توضيح حول انباء حظر السفر والحظر الشامل بالاردن

11202016183531226429989

ايعاز من وزير الصحة لتقديم مطعوم كورونا

11202015175052234357505

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

أخبار متعلقة
الملك (1)

الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

1220193011358666857677

الملك يغادر ارض الوطن متوجهاً الى أبو ظبي

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الكندي

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

5

الملك يلتقي وفداً روسياً من وزارتي الخارجية والدفاع

10202026162843173297879

توجيهات ملكية عاجلة للتعامل مع المطلوبين الذين يعتدون على المواطنين