الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي الى مواصلة دعم الأونروا.



وأضاف في كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نشرت مسجلة بسبب بروتوكولات كورونا التي فرضتها الأمم المتحدة، ذكّرتنا الحرب القاسية على غزة هذا العام أن الوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر، وأن المعاناة التي نراها تؤكد ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعمل وفقا لتكليفها الأممي وتوفر خدمات إنسانية حيوية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.



واكد جلالته ان الأردن سيستمر بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.



ودعا الملك الى استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ للازمة في لبنان.



كما شدد على ضرورة استمرار دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى التي ترعى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

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