الملك يدين الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية

الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما.



وأدان جلالة الملك، خلال الاتصال اليوم الاثنين، الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.



وتم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة دوليا لإيجاد حلول سياسية للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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