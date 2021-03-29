الملك يرحب بمبادرة ولي العهد السعودي

الوكيل الاخباري -

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية.وبحث جلالة الملك مع ولي العهد السعودي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.ورحب جلالته بمبادرات سمو ولي العهد، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.