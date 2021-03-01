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الإثنين، 01-03-2021 05:35 م

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه بالجيش العربي، لافتا إلى أن الأردنيين يفخرون بـ “شعار الجيش” الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، وهو ما يمدنا بالعزيمة والتفاؤل للمضي إلى الأمام بقوة في المئة عام المقبلة.

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وخلال زيارة جلالة الملك إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، عبر جلالته عن شكره وتقديره لكل من خدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ تأسيس الدولة، قائلا “فخور أن أكون جزءاً من قصة الجيش العربي”.
وشدد جلالته على أن القرار الوطني بتعريب قيادة الجيش العربي في مثل هذا اليوم الخالد للقوات المسلحة الأردنية يكتسب أهمية خاصة هذا العام، لتزامنه مع المئوية الثانية لتأسيس الدولة.
ولفت جلالة الملك، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى الدور الكبير للقوات المسلحة في حماية الأردن خلال المائة عام الماضية، مؤكداً أن هذا الدور معروف للجميع.
وأكد جلالته أنه ومنذ تأسيس الدولة كان الأردن باستمرار سندا لأشقائه الفلسطينيين، وقوة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما ساند تاريخيا الأشقاء العرب ضد التطرف والإرهاب، وساهم في حفظ السلام حول العالم.



 




 

 


 

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