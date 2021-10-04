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الملك يزور عددا من المصانع بمنطقة القسطل

الإثنين، 04-10-2021 07:26 م

الملك يزور عددا من المصانع بمنطقة القسطل

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مصانع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية، وشركة بُن العميد، والشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية "جوردينا"، بمنطقة القسطل جنوبي العاصمة عمان.اضافة اعلان


وجال جلالة الملك في مصنع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية، المتخصص بتصنيع الألواح الكهروضوئية، والذي يوظف 360 أردنيا وأردنية ويدرب 80 شخصا.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة عبدالرحمن شحادة، أشار فيه إلى أن المصنع، الذي يعد الأول والأعلى إنتاجية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع مليون لوح شمسي سنويا، يقوم بالتصدير إلى أكثر من 48 دولة، وسينفذ استثمارات جديدة في مجال الزراعة المستدامة بقيمة 14 مليون دينار، ما يوفر نحو 200 فرصة عمل دائمة وأكثر من 1000 فرصة عمل موسمية في الفترة المقبلة.

وفي مصنع شركة بُن العميد، اطلع جلالة الملك على التقنيات الحديثة التي أدخلها المصنع أخيرا في عملية الإنتاج، مما ممكنه من زيادة قاعدته التصديرية لتصل إلى 32 دولة.

واستمع جلالته إلى شرح من مدير العمليات باسل الضاهر، بين فيه أن الشركة قامت بأتمتة جميع عملياتها لضمان إنتاج عالي الجودة، مشيراً إلى أن الاعتماد الكلي في مختلف عمليات الشركة ينصب على الكوادر والكفاءات الأردنية، إذ تصل نسبة الموظفين الأردنيين العاملين فيها إلى 98 بالمئة من أصل 500 موظف وموظفة.

وزار جلالة الملك مصنع الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية "جوردينا"، الذي يوفر فرص عمل لما يقارب 1000 من الأردنيين في مختلف مناطق المملكة.

واستمع جلالته إلى إيجاز من المدير العام للشركة محمد العقدة، أوضح فيه أن استثمارات الشركة وصلت إلى 100 مليون دينار، وقد تمكنت من تحقيق معادلة السعر والجودة عن طريق تخفيض كلف الإنتاج من خلال تصنيع العديد من المواد الأولية اللازمة عوضا عن استيرادها.

ورافق جلالة الملك، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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