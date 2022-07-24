الأحد 24-07-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي
اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة
حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية
إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحتفل بدفعة جديدة من خريجي دوراتها في مركز التدريب "حرفتي" في الجيزة
البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في حي الريان - شارع ياجوز
ميماك أوجلفي الأردن تحصد ثلاث جوائزفي حفل توزيع جوائز التواصل باللغة العربية من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة
كيّف يُقدم لك السوق المفتوح خدمات السياحة والسفر؟
كورونا
كورونا
الإمارات.. حالة وفاة و1332 إصابة جديدة بكورونا
الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا الأسبوعية بسبب متغير أوميكرون
أبرز مخاطر العدوى المتكررة من كورونا
لقاح جديد لكورونا يعتمد على بكتيريا معدلة وراثياً
فيديو
فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
فيديو لرجل سوداني يطلق أسماء على القطط يتصدر مواقع التواصل