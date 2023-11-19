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الأحد، 19-11-2023 12:43 م

الملك يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة.

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وأكد جلالته على ضرورة التحرك فوراً لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.



 




 

 


 

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