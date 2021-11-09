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الثلاثاء، 09-11-2021 04:47 م

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي النائب الدكتور منصور عباس.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدما، إذ أكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وشدد جلالته على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد جلالة الملك أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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