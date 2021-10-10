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الأحد، 10-10-2021 06:19 م

الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات.
 
وجدد جلالة الملك التأكيد، خلال اللقاء، على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه.
 
كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.
 
وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.

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