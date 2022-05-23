الملك يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في قصر الحسينية، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

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وأكد جلالة الملك متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز.