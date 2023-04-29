الملك يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.



وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات.



وثمن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأميركي للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.



وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفير الأميركي في عمان، هنري ووستر.

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