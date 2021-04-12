الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

الوكيل الاخباري -

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، الفريق طيار مارتن سامبسون.وجرى خلال اللقاء، بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة (بريطانيا)، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب جلالة الملك عن تهنئته للفريق سامبسون بمناسبة توليه منصبه الجديد.من جهته، هنأ الفريق سامبسون، جلالة الملك بذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة.