الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يهنئ بشهر رمضان

التعليم العالي يعلن انتهاء فترة التسجيل في هاكاثون المئوية

نحو 39 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الاثنين

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بحلول شهر رمضان المبارك

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

تعليق الدوام بمؤسسة أموال الأيتام بفرعها بالمفرق غدا

دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - أسماء

الاردنية للطيران تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بالمئوية الاولى

تونس : رمضان الثلاثاء

الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

الإثنين، 12-04-2021 05:49 م

الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

الملك


الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، الفريق طيار مارتن سامبسون.
اضافة اعلان

وجرى خلال اللقاء، بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة (بريطانيا)، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جلالة الملك عن تهنئته للفريق سامبسون بمناسبة توليه منصبه الجديد.

من جهته، هنأ الفريق سامبسون، جلالة الملك بذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يهنئ بشهر رمضان

3202131151028322225665

التعليم العالي يعلن انتهاء فترة التسجيل في هاكاثون المئوية

42021821734672037403

نحو 39 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الاثنين

ee

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بحلول شهر رمضان المبارك

eeee

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

420213194717917715524

تعليق الدوام بمؤسسة أموال الأيتام بفرعها بالمفرق غدا

أخبار متعلقة
w

الملك يتلقى اتصالا من أمير قطر

4202110195754525676360

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو زيد والسواعير والحياصات

1020202995346575530401

الرزاز: في مئويّة الدّولة نجدّد العهد والبيعة

420213174755377791908

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البدور

ww

بلينكن يؤكد تضامن أميركا التام مع الأردن بقيادة الملك

ff

بايدن يؤكد للملك تضامن أمريكا التام مع الأردن