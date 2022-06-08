الملك يستقبل نائب المستشار الألماني بالحسينية

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الدكتور روبرت هابيك في قصر الحسينية .



وأكد جلالته، خلال اللقاء، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، معربا عن تطلع المملكة لتعزيزها في شتى الميادين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستثماراتها.



ولفت جلالة الملك إلى إطلاق الأردن أخيرا لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن الرؤية ترتكز على الاستدامة، وستعمل المملكة من خلالها، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، على تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بالتغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة.

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