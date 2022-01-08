الملك يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت.



وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في المجالات الدفاعية.



وأكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توطيدها وتعزيز الشراكة بينهما، معربا جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في العديد من القطاعات.



وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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