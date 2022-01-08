السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

أردني يؤسس أول متحف للآرمات ويوثِّق تاريخًا قديمًا لكلِّ من مرَّوا بها

الإعلان عن أسبوع عربي خليجي للتوعية بالسرطان

مصرع 19 سائحاً جراء عاصفة ثلجية في باكستان

البدور: ارقام الاصابات سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي

حوارية في إربد تناقش العنف الأسري

الاردن يعزي في ضحايا انهيار أحد المباني في الصين

كندا تسجل 80 وفاة و 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة الاسبوع الحالي

الصحة: الاعلان عن الإصابات بالمحتور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي

وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع وزيرة الدفاع الألمانية

السبت، 08-01-2022 04:32 م

الملك يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

HM King-G DF (2)


الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت.
 
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في المجالات الدفاعية.
 
وأكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توطيدها وتعزيز الشراكة بينهما، معربا جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في العديد من القطاعات.
 
وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.
 
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1641656982049

أردني يؤسس أول متحف للآرمات ويوثِّق تاريخًا قديمًا لكلِّ من مرَّوا بها

1120213023034841963836

الإعلان عن أسبوع عربي خليجي للتوعية بالسرطان

1202289551589824488

البدور: ارقام الاصابات سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي

120224164930263304024

حوارية في إربد تناقش العنف الأسري

مبنى رئاسة الوزراء

الاردن يعزي في ضحايا انهيار أحد المباني في الصين

0L5A1628 - Copy

الصحة: الاعلان عن الإصابات بالمحتور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي

أخبار متعلقة
FIL1FQAXEAYrqTr

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

1220213104213564549137

الضمان: خاطبنا الحكومة لإصدار بلاغ حول تمديد استدامة وشروطا جديدة لمن يرغب بالشمول

1124930297

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

12202189726286403432

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

main_image5e8c829df0033

مصدر لـ "الوكيل" : تكثيف اجراء فحوصات التتبع الجيني للكشف عن "أوميكرون"

12202198406314571987

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن