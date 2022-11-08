الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن ومنظمة “الفاو” لدعم إقامة المشاريع الزراعية الإنتاجية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغير المناخي.



وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه المنظمة للأردن، لتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.



وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الوثيق إقليميا ودوليا للتصدي للآثار التي تتسبب بها الأزمات العالمية في مجالي الأمن الغذائي والتغير المناخي.

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