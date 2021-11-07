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الأحد، 07-11-2021 12:13 م

الملك يستنكر الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الكاظمي

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الوكيل الاخباري- تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني، استنكر فيه الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الكاظمي عبر محاولة اغتيال فاشلة فجرا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تلقى الكاظمي عددا من الاتصالات الهاتفية من قادة دول شقيقة وصديقة، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له رئيس الوزراء.

وتلقى الكاظمي أيضا، اتصالا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

وحملت الاتصالات كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب.

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