الملك يسلم الأميرة بسمة ميدالية مئوية الدولة الأولى

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - منح جلالة الملك عبدالله الثاني ميدالية مئوية الدولة الأولى للأميرة بسمة بنت طلال، يوم أمس الاثنين.



وقالت الأميرة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "لحظة فخرٍ عميق بالنسبة لي يوم أمس، بأن أستلم ميدالية مئوية الدولة الأولى من يد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الكريمة".



وأضافت، "أدعو إلى الله العلي القدير أن يحفظ مليكنا المفدى، والوطن الغالي وشعبه العظيم وأن يقدرني على تقديم كل ما لدي لهم جميعًا من خدمةٍ ومحبةٍ وولاء".

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