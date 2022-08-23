الملك يُشارك اليوم في لقاء عربي خماسي بمصر

الوكيل الاخباري - يُعقد لقاء خماسي عربي تشاوري يوم الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، وسيُشارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة دول مصر والبحرين والإمارات والعراق.

اضافة اعلان



واجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى وصوله الاثنين مطار العلمين الدولي في الساحل الشمالي المصري مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري، وضم الاجتماع الذي جرى في مطار العلمين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وكان في استقبال جلالة الملك، لدى وصوله المطار، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، إذ جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية.

