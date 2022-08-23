الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

تراجع طفيف على أسعار الحديد والاسمنت محليا

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

رجل يقتل زوجته طعناً داخل مستشفى البشير

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 06:16 ص

الملك يُشارك اليوم في لقاء عربي خماسي بمصر

الملك 6


الوكيل الاخباري - يُعقد لقاء خماسي عربي تشاوري يوم الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، وسيُشارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة دول مصر والبحرين والإمارات والعراق.

اضافة اعلان


واجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى وصوله الاثنين مطار العلمين الدولي في الساحل الشمالي المصري مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري، وضم الاجتماع الذي جرى في مطار العلمين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.


وكان في استقبال جلالة الملك، لدى وصوله المطار، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، إذ جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
791606e3-2df9-43ca-9936-479d540662cc-thumbnail-500x500-70

الغذاء والدواء توضح حول فروقات بأسعار المضاد الحيوي Ciprodar

1661246191159

التعليم العالي وتنشيط السياحة توقعان اتفاقية تعاون في مجال السياحة التعليمية

1661167773849

الزراعة تطلق الهوية الوطنية لزيت الزيتون الأردني

y0Fh2

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

820219135023521690742

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

فلوس 2

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

أخبار متعلقة
630214d655cc1

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

79118_0_1661060230

الأمانة تطلق مخيم للأطفال "بالأردن بنكبر"

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك والملكة يعزيان الدعجة بوفاة أطفاله الخمسة

الملك9

الملك لـ الناجحين:الأردن يتقدم بكم ويعزز إنجازاته بسواعدكم

الملك-والملكة

الملك والملكة يعودان إلى ارض الوطن

820221121245450444661

جلسة تدريبية حول التطوع وخدمة المجتمع في العقبة