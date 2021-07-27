الملك يشارك بقمة ثلاثية الأربعاء تجمع الأردن وقبرص واليونان

الوكيل الإخباري -

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تعقد يوم غد الاربعاء في العاصمة اليونانية اثينا القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكسي والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس.وتتناول القمة آخر التطورات بما يتعلق بمشاكل قبرص مع الدول الشرق اوسطية وقضايا الطاقة والهجرة وفيروس كورونا.وتعقد القمة منتصف يوم غد ويتبعها غداء عمل.وقالت "فايننشال ميرور" إن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس وصل إلى اثينا اليوم الثلاثاء حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكسي وينضم للقمة الثلاثية الاردنية القبرصية اليونانية.