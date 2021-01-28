الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

الوكيل الإخباري - يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، في اجتماع "أجندة دافوس"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضيا في الفترة بين 25- 29 من الشهر الحالي، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة".

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ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة لبناء شراكات عالمية للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، وإيجاد حلول مبتكرة لدفع عجلة التعافي في الفترة المقبلة.

ويركز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة قضايا عالمية ملحة، كتسريع حملات التطعيم ضد كورونا، وإيجاد المزيد من فرص عمل، ومجابهة أثر التغير المناخي.





ويُعقد الاجتماع بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وأكاديميين ورجال أعمال وخبراء اقتصاد من أكثر من 70 دولة حول العالم.





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