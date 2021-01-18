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الإثنين، 18-01-2021 08:43 م

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس نهاية الشهر الحالي

الملك


الوكيل الاخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماع "أجندة دافوس"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً في الفترة ما بين 25- 29 من الشهر الحالي، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة".
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ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة لبناء شراكات عالمية للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، وإيجاد حلول مبتكرة لدفع عجلة التعافي في الفترة المقبلة.

ويعقد الاجتماع بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وأكاديميين ورجال أعمال وخبراء اقتصاد من أكثر من 70 دولة حول العالم، ويركز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة قضايا عالمية ملحة، كتسريع حملات التطعيم ضد كورونا، وإيجاد المزيد من فرص عمل، ومجابهة أثر التغير المناخي.

 




 

 


 

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