الملك يشارك في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال

الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

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كما شارك في التشييع، سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير طلال بن محمد، وسمو الأمير غازي بن محمد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، والسادة الأشراف.



وأدى جلالة الملك والحضور صلاة الجمعة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص، وصلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.