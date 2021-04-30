الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخارجية : اصابة 3 اردنيين في الهند بالسلالة الجديدة لكورونا ولا وفيات حتى اللحظة

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم تصل الى 8.03%

المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

الدفاع المدني يتعامل مع 1963 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

شركس : نحن نواجه خيارين لا ثالث لهما

اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

وزارة الصحة تجيب عن اسئلة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة : مدة صلاتي العشاء والتراويح 45 دقيقة

الملك يشارك في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال

توجيه من وزير الاوقاف لـ 3 فئات بعدم الذهاب الى صلاتي العشاء والتراويح اليوم

الجمعة، 30-04-2021 02:44 م

الملك يشارك في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال

E0KLsamXsAEtyGk


الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

اضافة اعلان

كما شارك في التشييع، سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير طلال بن محمد، وسمو الأمير غازي بن محمد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، والسادة الأشراف.


وأدى جلالة الملك والحضور صلاة الجمعة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص، وصلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
$R5AY7PN

الخارجية : اصابة 3 اردنيين في الهند بالسلالة الجديدة لكورونا ولا فيات حتى اللحظة

$RXP0YGQ

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم تصل الى 8.03%

1020201392850303261155

المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

4202127143421205090946

الدفاع المدني يتعامل مع 1963 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

72b4a77a-73ca-4298-b532-096dd8e13134

شركس : نحن نواجه خيارين لا ثالث لهما

shutterstock_jordan_uk_feb28

اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

أخبار متعلقة
ddd

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

fff

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

ج

الملك يتفقد أسواق السلام في عمان- فيديو

420211394940350937731

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحويطات والمومني وجرار

4202112172251288820322

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاسم والزعبي والكايد والعبادي والخريسات والصلمان