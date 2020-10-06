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الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية في 16 الشهر الحالي

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الثلاثاء، 06-10-2020 07:38 م

الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية في 16 الشهر الحالي

الملك


الوكيل الاخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في السادس عشر من تشرين الأول الحالي، في حوار بورلوغ الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، عبر تقنية الاتصال المرئي في الفترة ما بين 12-16 من هذا الشهر.
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ويركز الحوار، الذي يعقد بمشاركة مسؤولين أمميين وممثلين عن منظمات غير حكومية ودبلوماسيين ومؤسسات دولية تعمل في قطاعات الزراعة والتصنيع والأمن الغذائي، على آليات تطوير قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي.

ويناقش المشاركون، على مدى خمسة أيام، أثر التغير المناخي على الأمن الغذائي، وإمكانية الوصول للغذاء والتساوي في فرص الحصول عليه، والتغذية، والاستثمار في الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين نوعية ووفرة الغذاء.

وتسعى مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، ومقرها في ولاية آيوا في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تعزيز الإبداع والابتكار والتشجيع على العمل لتحسين نوعية وكمية الغذاء وتوفيره لمختلف الشعوب.

 




 

 


 

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