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الخميس، 19-11-2020 10:22 ص

الملك يشارك في قمة العشرين كضيف شرف السبت

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الوكيل الإخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم بعد غد السبت، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

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وتنعقد القمة افتراضياً يومي 21-22 من الشهر الحالي، في إطار الجهود الدؤوبة لمجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا. 


وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمة ونامية. 


وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. 


وتضم مجموعة العشرين دول المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.


 




 

 


 

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