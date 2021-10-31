الملك يشارك في مؤتمر قمة المناخ في إسكتلندا الأحد

الوكيل الإخباري -يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، في مؤتمر قمة المناخ (26 COP) بغلاسكو في إسكتلندا.

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وتأتي زيارة جلالة الملك إلى المملكة المتحدة بعد جولة أوروبية بدأت الاثنين الماضي، شملت النمسا وبولندا وألمانيا، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون مع هذه الدول، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا.



وأجرى جلالته خلال الزيارة، اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين، واجتماعات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورؤساء وأعضاء لجان بالبرلمان البريطاني، كما اجرى لقاء مع أعضاء مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ولقاء مع عدد من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.



ويلتقي قادة العالم في غلاسكو اعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإجراء محادثات غاية في الأهمية بشأن المناخ تشكل "الفرصة الكبيرة الأخيرة للتحكم مجددا" بمجريات المناخ، على ما يقول منظمو مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) الذي تنظمه الأمم المتحدة.



وستُعقد الدورة السادسة و العشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في غلاسكو.

