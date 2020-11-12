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الخميس، 12-11-2020 07:33 م

الملك يشارك في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في 16 الشهر الحالي

جلالة-الملك-عبد-الله-الثاني


 الوكيل الاخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في السادس عشر من تشرين الثاني الحالي، في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد، الذي سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الفترة ما بين 16 – 19 من هذا الشهر.
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ويركز المنتدى، الذي يعقد بمشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال وخبراء اقتصاد من جميع أنحاء العالم، على تعزيز التعاون الدولي لتحصين نظم الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا على شتى القطاعات الاقتصادية.

ويناقش المشاركون من القطاعين الخاص والعام، على مدى أربعة أيام، آليات تشجيع العمل المشترك حول العالم مع التركيز على الاستدامة وتحقيق النمو الشامل.

ويعد منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد، وهو الآن في عامه الثالث، منصة لتبادل الأفكار وتحديد الفرص الاقتصادية ومناقشة آليات التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية.


 




 

 


 

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