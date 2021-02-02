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الثلاثاء، 02-02-2021 06:39 م

الملك يشدد على عدم التراخي في المعركة ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، شخصيات من محافظات عدة، في إطار حرص جلالته المستمر على التواصل مع أبناء الوطن وبناته.
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ولفت جلالته إلى أن المعركة ضد وباء “كورونا” لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التراخي، ومواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة، لضمان المضي قدماً في خطة فتح القطاعات بشكل آمن، والتخفيف من انتشار الفيروس.

وأكد جلالة الملك مواصلة الأردن، في مئويته الثانية، جهود الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على تطوير القطاع الزراعي في مناطق المملكة.

 




 

 


 

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