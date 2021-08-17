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الثلاثاء، 17-08-2021 03:35 م

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

الملك


الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

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وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، مُقدما جلالته التعازي بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا أخيرا.


وفي إطار بحث التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد جلالة الملك على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيدا بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية.


وأكد جلالته مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.


من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أهمية الدور الأردني الفاعل في قضايا المنطقة وخصوصا مساعي التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، لافتا، في الوقت ذاته، إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والوفد المرافق للمسؤول التركي، والسفير التركي في عمان.

 

 


 




 

 


 

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