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السبت، 18-12-2021 03:20 م

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

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الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، بفعالية تسليم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جائزة مصباح السلام للعام 2021، والتي كانت قد مُنحت لجلالته في العام 2019.

وحصل غوتيريس على الجائزة تقديراً لنشاطه السياسي الطويل في خدمة المصلحة العامة، وعمله الدؤوب في الوساطة السياسية، والتزامه العميق بالحوار لحل الصراعات الإقليمية والدولية.

وألقى جلالة الملك كلمة، عبر الاتصال المرئي، خلال الفعالية التي عقدت بمدينة أسيزي الإيطالية، ثمن فيها جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتكريس القيم المشتركة للسلام والعدل والرحمة والاحترام المتبادل، ولتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد جلالته بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات، بما فيها حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد نحو مستقبل من الأمن والسلام للجانبين.

ووصف جلالة الملك، الأمين العام للأمم المتحدة بأنه “يمثل صوتاً قوياً للالتزام بالقانون الدولي وحماية القدس والحفاظ على الأمن والوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها”.

كما أشاد جلالته بالدور الذي يقوم به غوتيريس في دعم العمل العالمي المشترك لمجابهة القضايا الملحة كجائحة كورونا والعنف المتطرف وأزمة اللجوء والتغير المناخي.

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