الملك يشيد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي بمستوى التفاهم المشترك

الوكيل الاخباري -

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أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى التفاهم المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية حول التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.ولفت جلالته، في تصريحات في بداية لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن الأردن على تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات في المنطقة، قائلا "يمكنكم دائما الاعتماد على الأردن كحليف قوي وصامد".وأشار جلالة الملك إلى العلاقات المتينة بين البلدين والشخصية القديمة التي تجمعه بالرئيس جو بايدن.وقال جلالته في سياق حديثه عن القمة التي عُقدت الاثنين "نحن ممتنون للدفء والكرم الكبيرين اللذين شهدناهما في لقاء الرئيس والسيدة الأولى، وبرأيي هذا انعكاس للعلاقات الشخصية القديمة مع الرئيس منذ كان عضواً في مجلس الشيوخ وكنت أنا شاباً بعمر ابني برفقة جلالة الملك الحسين رحمه الله".وثمّن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة من إدارة وكونغرس وشعب، معرباً عن شكره للإدارة الحالية على تزويد الأردن باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يؤكد الكرم المستمر تجاه المملكة.