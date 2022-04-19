الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يصل جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن، بعد إجرائه عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري وتكللت بالنجاح بحمد الله.

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وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الماضي، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.



وتلقى صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته، سالما معافى.

