الملك يصل إلى البحرين

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين إلى مملكة البحرين الشقيقة.

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وكان في مقدمة مستقبلي جلالته، لدى وصوله قاعدة الصخير الجوية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، والسفير الأردني في المنامة وأركان السفارة.



