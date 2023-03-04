الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء عقد في رئاسة الوزراء على سير العمل في الخطة التنفيذية للتحديث الاقتصادي.



وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن جلالة الملك وولي العهد على اطلاع مستمر بأدق التفاصيل للتطور الجاري في رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات التحديث جميعها، سواء السياسية او الإدارية، مشيرا الى اطلاع الملك أسبوعيا على سير الاعمال والإنجازات وبرامج العمل الشهرية على مستوى الوزارات والقطاعات المختلفة.

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