السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 05:32 م

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

www


الوكيل الاخباري - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء عقد في رئاسة الوزراء على سير العمل في الخطة التنفيذية للتحديث الاقتصادي.

وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن جلالة الملك وولي العهد على اطلاع مستمر بأدق التفاصيل للتطور الجاري في رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات التحديث جميعها، سواء السياسية او الإدارية، مشيرا الى اطلاع الملك أسبوعيا على سير الاعمال والإنجازات وبرامج العمل الشهرية على مستوى الوزارات والقطاعات المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92019140227866227341

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

11202220184019816752426

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

w

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

ترخيص-660x330

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

22023415415128486557

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

أخبار متعلقة
الصفدي 2

وزير الخارجية عن التصعيد بالأراضي المحتلة: الوضع يحتاج لمعالجة

مبنى رئاسة الوزراء

الإعلان عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة الشهر المقبل

مسرح

الزرقاء: عرض مسرحية بعنوان "وين ما طقيتها عوجة"

2202215234554367924005

تربية الجيزة تحتفل بعيد ميلاد الملك

540c0028-cdce-414e-b16d-cde76bd2fc5b

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقائمين على المستشفى الميداني بتركيا

303A5A06-5518-40F7-9166-2E1D065179DB

الملك : ضرورة تسريع إجراءات تشجيع الاستثمار بالتنقيب عن المعادن