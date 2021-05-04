الملك يطلع على دبابة سينتارو التي دخلت الخدمة حديثا

الوكيل الاخباري -

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اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، على دبابة "سينتارو" التي دخلت الخدمة حديثا في كتيبة الدبابات الثالثة الملكية/ لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60، وذلك في إطار خطط التحديث والتطوير التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.وحيّا جلالة الملك، عبر الجهاز اللاسلكي، رفاق السلاح من ضباط وضباط صف وأفراد لواء المدرع/60، معربا عن اعتزازه بمنتسبيه.واستمع جلالته بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60، حول الخصائص الفنية لدبابة سينتارو المدولبة المسلحة بمدفع 105 ملم.