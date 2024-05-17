الجمعة 17-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 17-05-2024 05:19 م

الملك يعزي آل حجار

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى آل حجار، بوفاة الدكتور نبيل يوسف حجار، شقيق وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، اليوم الجمعة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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