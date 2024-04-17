الملك يعزي آل نسمة وآل نرسيسيان

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى آل نسمة بوفاة المرحوم الفريق المتقاعد عيسى حنا جريس نسمة، وإلى آل نرسيسيان بوفاة المرحومة سعاد فيليب ابراهيم العلم، زوجة فاروجان ينوفك نرسيسيان.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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